Президент Болгарии приезжает в РФ с двухдневным визитом

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Болгариив понедельник начинает двухдневный рабочий визит в Россию. На 21 мая в Москве запланирована его встреча с главой российского правительства, 22 мая переговоры с болгарским президентом в Сочи проведет президент РФ

В болгарскую делегацию входят депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии, представители местных администраций, ученые, общественные и культурные деятели. Радева будет также сопровождать его супруга

Повестка переговоров

Как сообщила пресс-служба правительства РФ, на встрече Медведева с Радевым в Москве в понедельник будут обсуждаться "актуальные вопросы российско-болгарского торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, реализация совместных проектов в энергетике, промышленности, на транспорте и в других областях".

Во вторник болгарская делегация отправится в Сочи. Как сообщала пресс-служба Кремля, на переговорах Путина и Радева 22 мая планируется обсуждение перспектив российско- болгарского сотрудничества в различных сферах, а также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. Пресс-служба болгарского лидера тоже отмечала, что в центре внимания на встрече Радева и Путина будут перспективы развития отношений между Болгарией и Россией в области экономики, энергетики, образования и культуры, а также актуальные вопросы международной безопасности.

По оценке болгарских экспертов, основные акценты в предстоящем диалоге на экономические темы будут сделаны на реализации проекта строительства на черноморском побережье Болгарии в районе Варны газораспределительного центра "Балкан", для полноценного функционирования которого необходимо обеспечить прямые поставки на территорию Болгарии российского газа.

"Разумеется, что мы полностью пониманием желание российской стороны иметь "железобетонные гарантии", потому что болгарская позиция по этой теме менялась в течении нескольких лет. Но, по моему мнению, стратегическая необходимость от прямой поставки российского газа в Болгарию налицо и моя позиция по этому вопросу однозначна", - подчеркивал ранее президент Болгарии.

С большой долей вероятности будет обсуждаться и проект строительства атомной электростанции "Белене", оборудование для которой было изготовлено в России. Правительство страны уже решило внести на рассмотрение Народного собрания (парламента) Болгарии предложение об отмене моратория на строительство АЭС, которое было введено в 2012 году.

Настрой на развитие отношений

В рамках Дней болгарской культуры в Москве президент Радев побывает на представлении оперы Рихарда Вагнера "Зигфрид" из тетралогии "Кольцо нибелунгов", которое на сцене Большого театра представляет Софийская опера. Также он встретится с болгарскими и российскими общественными и культурными деятелями в посольстве Болгарии в Москве. "Я рад, что Болгария находится в авангарде общеевропейской политики по отношению к России", - заявил Радев незадолго до визита, напомнив, что в этом же месяце Россию посетит также президент Франции Эмманюэль Макрон (24-25 мая - прим. ТАСС), а в начале июня российского лидера ждут в Австрии (5 июня). "Это говорит о том, что мы [представители ЕС] проводим единую европейскую политику по отношению к России с целью поиска всех возможностей для развития открытого диалога и реализации взаимовыгодных проектов", - сказал Радев.

Президент Болгарии также подчеркнул, что "болгарский культурный, мировой и цивилизационный вклад не может быть залогом политического противостояния". "Именно во времена конфронтации мы должны поддерживать диалог, должны искать общие интересы в борьбе с терроризмом и искать возможности для снижения этого напряжения", - сказал он.

В интервью ТАСС накануне празднования 3 марта текущего года 140-летия освобождения своей страны от османского ига Радев подчеркнул, что "связи между Россией и Болгарией должны развиваться". "Связи между нашими народами живы, особенно на чисто человеческом, эмоциональном, культурном и религиозном уровнях. Однако в политическом и экономическом планах эти отношения были подорваны во время перехода [от социализма к демократии в 1990-е]. Думаю, что наши связи должны развиваться, двигаться вперед", - отметил болгарский лидер, напомнив, что "Россия всегда имела сильные экономические, исторические и культурные связи с Европой", и именно на этот капитал сегодня необходимо делать ставку.

Радев заключил, что все "попытки политической изоляции России не приносят выгоды ни одной из сторон".