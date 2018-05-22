Супруги Обама подписали контракт с Netflix
10:05 22.05.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
Барак и Мишель Обама подписали многолетний контракт с компанией Netflix, занимающейся производством и показом в интернете фильмов и телепередач.
44-й президент США и его жена будут снимать для Netflix фильмы и сериалы на самые разнообразные темы, в том числе, возможно, займутся документальным и научно-популярным кино, а также сериалами и экранизацией литературных произведений.
Специально для этого Обамы основали собственную компанию под названием Higher Ground Productions, которая и подписала контракт с Netflix.
"Во времена, когда мы работали в государственном аппарате, одной из самых простых радостей для нас было встречать невероятных людей из всех сфер жизни, помогать им делиться своим опытом с широкой аудиторией, - говорится в заявлении Барака Обамы. - Поэтому мы с Мишель так воодушевлены нашим партнерством с Netflix и надеемся, что сможем помочь взрастить талантливые, творческие голоса, которые способны продвигать идеи сочувствия и понимания между людьми, помогать им делиться своими историями с остальным миром".
Сообщается, что Обамы будут работать не только за кадром, но и в кадре. Вместе и по отдельности. Представитель Netflix Тед Сарандос подтвердил факт подписания контракта. Русская служба Би-би-си
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