В ЗакСе Свердловской обл могут вернуться к обсуждению вопроса об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга

14:00 Источник: Эхо Москвы

Депутаты законодательного собрания Свердловской области могут вернуться к обсуждению вопроса об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Правда, в том случае, если такие предложения поступят. Об этом сообщила глава парламента

Что касается Евгения Ройзмана, который сегодня ушёл в отставку с поста мэра, то, как отметила глава зак.собрания, это его самостоятельное решение, и он сам отвечает за свои действия.

Евгений Ройзман объявил об отставке, так как не хочет принимать участия в процедуре отмены выборов мэра. Он считает, что это противоречит жителям города. Эхо Москвы