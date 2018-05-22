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Новости

В ЗакСе Свердловской обл могут вернуться к обсуждению вопроса об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга

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14:00 22.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Депутаты законодательного собрания Свердловской области могут вернуться к обсуждению вопроса об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Правда, в том случае, если такие предложения поступят. Об этом сообщила глава парламента Людмила Бабушкина

Что касается Евгения Ройзмана, который сегодня ушёл в отставку с поста мэра, то, как отметила глава зак.собрания, это его самостоятельное решение, и он сам отвечает за свои действия. 

Евгений Ройзман объявил об отставке, так как не хочет принимать участия в процедуре отмены выборов мэра. Он считает, что это противоречит жителям города.  Эхо Москвы

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