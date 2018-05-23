Умерла жаловавшаяся Путину на медицину девушка из Апатитов
11:05 23.05.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
Жительница города Апатиты Мурманской области Дарья Старикова, которая в прошлом году обращалась на "прямую линию" президента Владимира Путина с жалобами на медицину, умерла от рака в Москве.
24-летняя девушка обратилась к Путину в ходе "прямой линии" 15 июня 2017 года. Она рассказала, что местные врачи слишком долго не могли диагностировать ей онкологическое заболевание и вместо этого лечили от остеохондроза. Во время своего обращения Дарья не смогла сдержать слез.
Девушка также пожаловалась на то, что в Апатитах закрыли роддом и ряд отделений местной больницы, и рассказала, что местным жителям приходится ездить на лечение в соседний Кировск или в Мурманск, но часто "скорая" не успевает довезти туда людей.
Путин в ответ сказал, что похожий случай произошел с его отцом, которому врачи тоже поставили неверный диагноз.
В тот же день Дарью положили в реанимационное отделение больницы Кировска. Затем ее отправили в Мурманскую областную больницу, а после этого спецбортом МЧС перевезли в Московскую онкологическую клинику имени Герцена. Сама Дарья говорила журналистам, что после курса лечения в московской клинике чувствует себя прекрасно, а Новый год она встречала уже у себя дома.
В СМИ и соцсетях выздоровление девушки называли настоящим чудом, однако вскоре ее состояние вновь начало ухудшаться и ей пришлось вернуться на лечение в Москву, где врачи уже не смогли ей помочь. Русская служба Би-би-си
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