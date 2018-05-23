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Израиль сообщил о первом боевом применении истребителя F-35

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12:00 23.05.2018 Источник: Русская служба Би-би-си

Военно-воздушные силы Израиля сообщили о первом применении в боевой операции американского многофункционального истребителя-бомбардировщика F-35.

Израильские ВВС продемонстрировали фотографии самолетов в небе над столицей Ливана Бейрутом и сообщили, что истребители "нанесли два авиаудара на двух разных фронтах". Точное место атак и их результаты не называются.

"Как вы знаете, мы только что победили на "Евровидении" с песней Toy ("Игрушка"). Что ж, самолеты F-35 - это не игрушка", - сказал командующий Военно-воздушными силами Израиля Амикам Норкин.

Израиль первым из государств импортировал из США новейший одноместный истребитель F-35. На сегодняшний день Израиль заказал 50 самолетов, но может расширить заказ до 75-ти.

В Израиле F-35 известны под еврейским именем "Адир" ("Могучие").  Русская служба Би-би-си

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