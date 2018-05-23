0
0
38
Новости

Джузеппе Конте получил официальное предложение стать премьер-министром Италии

Добавить в избранное

21:45 23.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Италии Серджо Маттарелла официально предложил юристу Джузеппе Конте возглавить правительство. Об этом сообщил в среду генеральный секретарь президентской администрации Уго Дзампетти.

"Профессору Джузеппе Конте передан мандат на формирование правительства. Он должен в ближайшее время дать ответ", - объявил Дзампетти журналистам.

"Я адвокат и стану защитником и адвокатом всех итальянцев, представляя и отстаивая их интересы, ведя диалог с ЕС и другими государствами", - сказал Конте в эфире RAI News 24.

Он сообщил, что в ближайшие дни вернется к президенту, чтобы представить конкретные предложения по составу кабмина. "В случае положительного исхода я представлю программу парламенту, основанную на достигнутых договоренностях", - сказал Конте, отметив среди приоритетов финансовые вопросы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

21:20 23.05.2018
Швеция закручивает "сексуальные" гайки
0
91
20:50 23.05.2018
Россиянам запретят держать дома диких зверей
0
115
20:30 23.05.2018
Точная дата встречи лидеров США и КНДР будет известна на следующей неделе - Трамп
0
135
20:10 23.05.2018
Бизнес-омбудсмен Борис Титов представил Путину "Книгу жалоб и предложений российского бизнеса"
0
164
19:50 23.05.2018
Путин считает, что российским пожарным нужна новая техника
0
210
19:30 23.05.2018
Силуанов: У меня будут две площадки: и Белый дом, и Минфин
0
203
19:15 23.05.2018
МИД РФ: Призываем Киев перестать отыгрываться на жителях Донбасса...
0
247
18:44 23.05.2018
Все больше жителей Украины заболевают корью
0
258
18:25 23.05.2018
Правительство Швейцарии просит у парламента миллиард на Зимнюю олимпиаду
0
279
17:40 23.05.2018
Ополченцы ДНР ликвидировали группу украинских диверсантов - СМИ
0
337

Возврат к списку