Джузеппе Конте получил официальное предложение стать премьер-министром Италии
21:45 23.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Италии Серджо Маттарелла официально предложил юристу Джузеппе Конте возглавить правительство. Об этом сообщил в среду генеральный секретарь президентской администрации Уго Дзампетти.
"Профессору Джузеппе Конте передан мандат на формирование правительства. Он должен в ближайшее время дать ответ", - объявил Дзампетти журналистам.
"Я адвокат и стану защитником и адвокатом всех итальянцев, представляя и отстаивая их интересы, ведя диалог с ЕС и другими государствами", - сказал Конте в эфире RAI News 24.
Он сообщил, что в ближайшие дни вернется к президенту, чтобы представить конкретные предложения по составу кабмина. "В случае положительного исхода я представлю программу парламенту, основанную на достигнутых договоренностях", - сказал Конте, отметив среди приоритетов финансовые вопросы.
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