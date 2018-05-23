Джузеппе Конте получил официальное предложение стать премьер-министром Италии

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Италии Серджо Маттарелла официально предложил юристу Джузеппе Конте возглавить правительство. Об этом сообщил в среду генеральный секретарь президентской администрации Уго Дзампетти.

"Профессору Джузеппе Конте передан мандат на формирование правительства. Он должен в ближайшее время дать ответ", - объявил Дзампетти журналистам.

"Я адвокат и стану защитником и адвокатом всех итальянцев, представляя и отстаивая их интересы, ведя диалог с ЕС и другими государствами", - сказал Конте в эфире RAI News 24.

Он сообщил, что в ближайшие дни вернется к президенту, чтобы представить конкретные предложения по составу кабмина. "В случае положительного исхода я представлю программу парламенту, основанную на достигнутых договоренностях", - сказал Конте, отметив среди приоритетов финансовые вопросы.



