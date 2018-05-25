0
0
163
Новости

Путин: Россия сожалеет о срыве встречи лидеров США и КНДР

Добавить в избранное

22:40 24.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сожалеет об отмене саммита США - КНДР, потому что рассчитывала, что этот шаг приведет к разрядке ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил президент России Владимир Путин итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Что касается отмены встречи на высшем уровне лидеров США и Корейской Народной Демократической Республики, мы лично, вот, Россия восприняла это известие с сожалением, потому что мы все рассчитывали на то, что будет сделан существенный шаг в разрядке ситуации на Корейском полуострове, и что это будет начало процесса денуклеаризации всего Корейского полуострова", - сказал Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

23:45 24.05.2018
В Белом доме не уверены в уничтожении ядерного полигона в КНДР
0
62
23:15 24.05.2018
Путин нашел "странности" в вопросе французского журналиста
0
185
22:15 24.05.2018
Макрон: Ближайшие месяцы станут в Донбассе решающими...
0
363
21:13 24.05.2018
Науку в правительстве РФ будет курировать Татьяна Голикова
0
241
20:45 24.05.2018
Глава Госдепа США заявил, что работает над расширением санкций против России
0
322
20:20 24.05.2018
Минздрав планирует реформу системы обязательного медицинского страхования
0
303
20:11 24.05.2018
МИД России сделал заявление по поводу выводов ССГ о гибели "Боинга" в Украине
0
380
20:00 24.05.2018
Помпео увидел российскую угрозу на Балканах
0
307
19:40 24.05.2018
Силуанов назвал сроки решения правительства по налоговой реформе
0
307
19:20 24.05.2018
Трамп: Армия США приведена в повышенную боеготовность
0
512

Возврат к списку