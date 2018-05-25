Путин: Россия сожалеет о срыве встречи лидеров США и КНДР
22:40 24.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия сожалеет об отмене саммита США - КНДР, потому что рассчитывала, что этот шаг приведет к разрядке ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил президент России Владимир Путин итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
"Что касается отмены встречи на высшем уровне лидеров США и Корейской Народной Демократической Республики, мы лично, вот, Россия восприняла это известие с сожалением, потому что мы все рассчитывали на то, что будет сделан существенный шаг в разрядке ситуации на Корейском полуострове, и что это будет начало процесса денуклеаризации всего Корейского полуострова", - сказал Путин.
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