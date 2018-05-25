Ракета "Бука", фрагмент которой показала ССГ, не могла принадлежать ВС РФ - Минобороны

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракета, фрагмент которой стал одним из аргументов для обвинения РФ в причастности к крушению "Боинга" над Украиной в 2014 году, не могла принадлежать Вооруженным силам России, поскольку все ракеты этого года выпуска были списаны в 2011 году. Об этом заявили в пятницу журналистам в Минобороны РФ."Одним из аргументов следователей о якобы возможной причастности Вооруженных Сил РФ к трагедии является продемонстрированная на пресс-конференции уцелевшая обшивка двигателя зенитной ракеты комплекса "Бук"... Нанесенный на двигатель ракеты серийный номер однозначно указывает, что данный агрегат был произведен в 1986 году в Советском Союзе", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС,"Предельным сроком эксплуатации ракеты, двигатель от которой был продемонстрирован голландской комиссией в минувший четверг, был 2011 год... после которого все ракеты данного года выпуска были изъяты, списаны и отправлены на утилизацию. Однако все это безусловно касается исключительно российских подразделений ПВО, получавших и получающих необходимое и исправное ракетное оружие от единственного предприятия-изготовителя, также расположенного в России", - подчеркнули в Минобороны.