Треть россиян подозревают работодателей в просмотре своих страниц в соцсетях

15:32

Треть жителей России (34%) подозревают работодателей в просмотре своих страниц в соцсетях. Об этом свидетельствуют результаты опроса 1,6 тыс. граждан, который провёл аналитический центр НАФИ в 42 регионах страны.

Как пояснили RT в центре, 10% респондентов уверены в просмотре их аккаунтов в соцсетях работодателями, тогда как четверть (24%) не исключают такой возможности. Между тем 52% опрошенных полагают, что ни работодатели, ни другие организации этим не занимаются.



Почти половина респондентов (49%) слышали о случаях увольнения за публикации или комментарии в соцсетях в России и других странах. Эти люди склонны делать публикации с учётом того, что их могут просмотреть работодатели или другие организации.