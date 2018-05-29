Эстонскую православную церковь (ЭПЦ) возглавил архиепископ Верейский Евгений

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новым предстоятелем Эстонской православной церкви (ЭПЦ) Московского патриархата стал архиепископ Верейский. Об этом по итогам прошедшего во вторник внеочередного собора ЭПЦ корр. ТАСС сообщил член синода ЭПЦПо словам Мянника, архиепископ Верейский получил 74 голоса. Второй кандидат, 49-летний епископ Нарвский и Причудский Лазарь - 37 голосов. Никто не воздержался, все бюллетени признаны действительными.Выборы прошли на сороковой день после смерти предыдущего главы церкви - митрополита Корнилия (Якобса), который скончался 19 апреля на 94-м году жизни.