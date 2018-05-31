Помпео не знает, состоится ли на самом деле встреча Трампа и Ким Чен Ына

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Майкл Помпео на данный момент не может с полной уверенностью сказать, что встреча американского президента Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции в Нью-Йорке.

На вопрос о том, пройдет ли данный саммит, Помпео ответил: "Я не знаю. Ответа на этот вопрос я не знаю".