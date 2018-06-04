Если Россия на нас нападет, она может потерять Петербург - экс-президент Эстонии
14:32 04.06.2018 Источник: РОСБАЛТ
В случае агрессии в адрес Эстонии России угрожают серьезные потери, считает бывший эстонский президент Тоомас Гендрик Ильвес. Такое мнение он высказал в интервью «Европейской правде».
Как напомнил собеседник издания, в НАТО действует норма, которая приравнивает нападение на одно из государств-членов альянса к нападению на все страны сразу.
«Конечно, Россия может атаковать Эстонию — но вскоре она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Петербурге. Они об этом помнят», — сказал Ильвес.
Он также заявил, что Россия уже в течение 27 лет ведет пропагандистскую кампанию по дискредитации Эстонии. Росбалт
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