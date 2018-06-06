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Новости

В Скотланд-Ярде заявили о продолжении расследования по делу об отравлении Скрипалей

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07:11 06.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Полиция опросила уже около тысячи свидетелей и просмотрела более 4,5 тысяч часов записей с камер видеонаблюдения. Уточняется также, что полицейский Ник Бейли, пострадавший на месте происшествия, выздоравливает, но все еще не вернулся к работе. Напомним, Юлию Скрипаль выписали из больницы 9-го апреля, ее отец покинул госпиталь через 9 дней.

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