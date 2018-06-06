В Скотланд-Ярде заявили о продолжении расследования по делу об отравлении Скрипалей

07:11 Источник: Эхо Москвы

Полиция опросила уже около тысячи свидетелей и просмотрела более 4,5 тысяч часов записей с камер видеонаблюдения. Уточняется также, что полицейский, пострадавший на месте происшествия, выздоравливает, но все еще не вернулся к работе. Напомним,выписали из больницы 9-го апреля, ее отец покинул госпиталь через 9 дней.