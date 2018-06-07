Ким Чен Ын на коленях умолял не отменять саммит - Джулиани
07:00 07.06.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
Бывший мэр Нью-Йорка, а ныне адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын "на коленях умолял" не отменять саммит с американским президентом, после того, как Трамп объявил, что саммит не состоится.
Выступая на конференции в Израиле, Джулиани заявил, что пойти на попятную Пхеньян вынудила именно жесткая позиция Дональда Трампа.
Трамп объявил об отмене саммита в мае, обвинив Северную Корею в том, что она ведет себя "чрезвычайно агрессивно и враждебно".
Однако после личного письма Ким Чен Ына, адресованного Дональду Трампу, американский президент изменил свою точку зрения и подготовка к сингапурскому саммиту возобновилась.
Газета Wall Street Journal первым сообщила о словах Руди Джулиани. "Ну, Ким Чен Ын снова упал на колени и стал умолять, а это именно та позиция, которую мы хотим, чтобы он занял", - цитирует Джулиани газета. Русская служба Би-би-си
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