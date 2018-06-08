Трамп не встретился с Макроном на G7 из-за своего опоздания

21:16 Регион: В мире Источник: РОСБАЛТ

Встреча президента США Дональда Трампа с французским коллегой Эмманюэлем Макроном на полях саммита «Большой семерки» в канадской провинции Квебек не состоялась из-за опоздания американского лидера. Сообщается, что встречу пришлось отложить, передает «Росбалт».

Представители американской администрации пытаются перенести встречу двух лидеров на более позднее время, но до завершения дня.



