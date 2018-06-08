Трамп не встретился с Макроном на G7 из-за своего опоздания
21:16 08.06.2018 Регион: В мире Источник: РОСБАЛТ
Встреча президента США Дональда Трампа с французским коллегой Эмманюэлем Макроном на полях саммита «Большой семерки» в канадской провинции Квебек не состоялась из-за опоздания американского лидера. Сообщается, что встречу пришлось отложить, передает «Росбалт».
Представители американской администрации пытаются перенести встречу двух лидеров на более позднее время, но до завершения дня.
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