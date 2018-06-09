В Москве задержали женщину, покрасившую памятник Есенину

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские задержали женщину, которая покрасила в белый цвет памятник Сергею Есенину на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах."В минувшую пятницу полицейские задержали 51-летнюю женщину по подозрению в повреждении памятника Есенину на Ваганьковском кладбище", - сказал собеседник агентства. По его словам, женщина в марте 2012 года самовольно ушла из психоневрологического интерната № 13 в подмосковном городе Ступино. Она находилась в федеральном розыске.Ранее в полицию обратился заведующий Ваганьковским кладбищем с заявлением о том, что неизвестная женщина осквернила памятник Есенину, установленный на участке № 17. Действия женщины правоохранительные органы расценивают как акт вандализма, отметил источник агентства.