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Путин и Порошенко провели телефонный разговор

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15:32 09.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой украинского государства Петром Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт разговора, отметив, что сообщение о деталях беседы последует позднее.

В пресс-службе администрации президента Украины в свою очередь сообщили: "Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях. Глава украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья".

"Было договорено, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан", - отмечается в сообщении.

Предыдущий разговор Путина и Порошенко состоялся в феврале.

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