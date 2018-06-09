Путин и Порошенко провели телефонный разговор
15:32 09.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой украинского государства Петром Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт разговора, отметив, что сообщение о деталях беседы последует позднее.
В пресс-службе администрации президента Украины в свою очередь сообщили: "Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях. Глава украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья".
"Было договорено, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан", - отмечается в сообщении.
Предыдущий разговор Путина и Порошенко состоялся в феврале.
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