Путин и Порошенко провели телефонный разговор

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Россиипровел телефонный разговор с главой украинского государства. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Украины.Пресс-секретарь президента Россииподтвердил факт разговора, отметив, что сообщение о деталях беседы последует позднее.В пресс-службе администрации президента Украины в свою очередь сообщили: "Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях. Глава украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья"."Было договорено, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан", - отмечается в сообщении.Предыдущий разговор Путина и Порошенко состоялся в феврале.