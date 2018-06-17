Водитель такси рассказал, почему наехал на пешеходов на Ильинке

09:10 Регион: Москва, Россия Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Наехавший на пешеходов на ул. Ильинка водитель такси не спал 20 часов и перепутал педали газа и тормоза. Об этом он заявил в ходе опроса, видеозапись которого опубликована на сайте Главного управления МВД России по Москве.

«20 часов (подозреваемый находился за рулем до инцидента. - прим. Агентства «Москва»). <...> Я хотел человека пропустить, я хотел тормоз нажать, и газ нажал. Я думал, что тормоз нажимаю, не знаю даже, что было», - сказал он.

Он добавил, что перед тем, как сесть за руль, он спал два-три часа. По его словам, водительское удостоверение он получил в 2013 г., однако его водительский стаж - два года. В Москве подозреваемый ездил месяц.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал Агентству городских новостей «Москва», что водитель такси допустил наезд на дорожный знак на ул. Ильинка в Тверском районе столицы, в результате чего пострадали семь человек. Позднее в пресс-службе ГУ МВД России по городу сообщили, что водитель такси, не справившийся с управлением и допустивший ДТП, задержан полицейскими. Он был доставлен в территориальный отдел полиции. По факту произошедшего правоохранители проводилась проверка, столичная полиция возбудила уголовное дело. В пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) подчеркнули, что водитель 1990 г. рождения, имеющий киргизские права, заявил о непреднамеренности наезда. В пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщили, что восемь пострадавших в ДТП на ул. Ильинка госпитализированы в стационары Москвы, семь из них в удовлетворительном состоянии, одна женщина в состоянии средней степени тяжести. По данным ГИБДД, водитель не был пьян.