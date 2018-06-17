СМИ: Навигатор завел болельщиков из Швейцарии в Донбасс
10:13 17.06.2018 Регион: СНГ Источник: РОСБАЛТ
Футбольные болельщики из Швейцарии, которые ехали в российский Ростов-на-Дону следить за матчем сборной своей страны с Бразилией, случайно оказались в Донбассе, передает «Росбалт».
Украинская журналистка Анна Домбровская сообщила, что в зону конфликта на востоке Украины фанатов завел автомобильный навигатор. По ее словам, швейцарцы не знали, что в этом регионе идут боевые действия.
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