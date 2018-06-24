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Макрон: Миграционный кризис стал политическим

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16:30 24.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Миграционный кризис в ЕС в настоящее время преобразовался в кризис политический. Об этом заявил в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон перед началом экстренного саммита лидеров стран Евросоюза, посвященного миграционным проблемам. Трансляцию выступления президента перед журналистам вел телеканал Европейской комиссии.

"Мы проводим эту рабочую встречу в важный момент. Европа с 2015 года испытывала и продолжает испытывать в настоящее время сильное давление со стороны миграционных потоков. На основе совместной работы мы смогли значительно снизить интенсивность этого потока, но перемещения мигрантов внутри Евросоюза остаются весьма значительными. И теперь мы имеем дело в первую очередь с политическим кризисом, связанным с миграционными вопросами", - заявил французский президент.

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