Макрон: Миграционный кризис стал политическим

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Миграционный кризис в ЕС в настоящее время преобразовался в кризис политический. Об этом заявил в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон перед началом экстренного саммита лидеров стран Евросоюза, посвященного миграционным проблемам. Трансляцию выступления президента перед журналистам вел телеканал Европейской комиссии.

"Мы проводим эту рабочую встречу в важный момент. Европа с 2015 года испытывала и продолжает испытывать в настоящее время сильное давление со стороны миграционных потоков. На основе совместной работы мы смогли значительно снизить интенсивность этого потока, но перемещения мигрантов внутри Евросоюза остаются весьма значительными. И теперь мы имеем дело в первую очередь с политическим кризисом, связанным с миграционными вопросами", - заявил французский президент.