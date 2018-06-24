0
0
452
Новости

Немецкие социал-демократы сказали "нет" министру внутренних дел

Добавить в избранное

18:49 24.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) не поддерживает планы министра внутренних дел и главы Христианско-социального союза (ХСС) Хорста Зеехофера по ужесточению пограничного контроля и противодействию миграции. Об этом заявил в интервью газете "Тагесшпигель" зампред СДПГ Ральф Штегнер. Выдержки опубликованы в воскресенье.

"Мы говорим "нет" планам министра Зеехофера по депортации прямо на границе, по сокращению социальных пособий для мигрантов, введению обязательного места проживания и замене денежных выплат на нематериальные услуги", - сказал он. По словам политика, данные аспекты уже были отклонены во время переговоров по формированию правительства. "Дополнений в коалиционное соглашение задним числом при нас не будет", - отметил Штегнер.

Представитель социал-демократов при этом готов поддержать идею высылки тех беженцев, которые уже зарегистрированы в других странах ЕС, однако такая процедура должна соответствовать международному праву.

Проблема противодействия нелегальной миграции привела к серьезным разногласиям в правительстве ФРГ. Ранее Зеехофер пригрозил Ангеле Меркель, которая возглавляет Христианско- демократический союз (ХДС), в одностороннем порядке выпустить указ, предписывающий начать масштабный контроль на границе и высылку мигрантов. ХСС дал Меркель две недели на поиск решения миграционной проблемы на европейском уровне, что местные наблюдатели расценили как жесткий ультиматум.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

19:20 24.06.2018
У российских футболистов не нашли допинг
0
152
17:56 24.06.2018
ЧМ-2018: Англия разгромила Панаму и вышла в плей-офф
0
386
16:30 24.06.2018
Макрон: Миграционный кризис стал политическим
0
706
15:37 24.06.2018
Кремль сообщит "по мере готовности", где и когда Путин встретится с Трампом
0
688
14:25 24.06.2018
Асад: "Выборы 2021 года? Я подумаю"
0
813
13:03 24.06.2018
Черчесов: сборная России хочет занять первое место в группе
0
774
12:08 24.06.2018
Сирийские боевики переходят на сторону властей
0
1129
11:01 24.06.2018
Сборная Германии извинилась перед шведами за некорректное поведение
0
1850
10:14 24.06.2018
СМИ: Терезе Мэй поставили ультиматум, возможна ее отставка
0
3785
22:55 23.06.2018
ЧМ-2018. Сборная Германии выиграла у команды Швеции
0
1521

Возврат к списку