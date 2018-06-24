Немецкие социал-демократы сказали "нет" министру внутренних дел
18:49 24.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) не поддерживает планы министра внутренних дел и главы Христианско-социального союза (ХСС) Хорста Зеехофера по ужесточению пограничного контроля и противодействию миграции. Об этом заявил в интервью газете "Тагесшпигель" зампред СДПГ Ральф Штегнер. Выдержки опубликованы в воскресенье.
"Мы говорим "нет" планам министра Зеехофера по депортации прямо на границе, по сокращению социальных пособий для мигрантов, введению обязательного места проживания и замене денежных выплат на нематериальные услуги", - сказал он. По словам политика, данные аспекты уже были отклонены во время переговоров по формированию правительства. "Дополнений в коалиционное соглашение задним числом при нас не будет", - отметил Штегнер.
Представитель социал-демократов при этом готов поддержать идею высылки тех беженцев, которые уже зарегистрированы в других странах ЕС, однако такая процедура должна соответствовать международному праву.
Проблема противодействия нелегальной миграции привела к серьезным разногласиям в правительстве ФРГ. Ранее Зеехофер пригрозил Ангеле Меркель, которая возглавляет Христианско- демократический союз (ХДС), в одностороннем порядке выпустить указ, предписывающий начать масштабный контроль на границе и высылку мигрантов. ХСС дал Меркель две недели на поиск решения миграционной проблемы на европейском уровне, что местные наблюдатели расценили как жесткий ультиматум.
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