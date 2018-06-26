Силуанов пообещал среднюю пенсию 20 тыс. руб. к 2024 году
09:05 26.06.2018 Источник: РБК
К 2024 году средняя пенсия в России должна увеличиться до 20 тыс. руб. Об этом рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».
Министр отметил, что такой рост будет возможен в том числе благодаря индивидуальному пенсионному капиталу. РБК
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