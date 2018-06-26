Спецназ выселяет мигрантов из здания университета Париж-8
11:05 26.06.2018 Источник: REGNUM
Ранним утром 26 июня французский полицейский спецназ прибыл к зданию университета Париж-8 в пригород столицы Сен-Дени, чтобы выселить занявших его мигрантов, пишет газета Le Figaro.
Полиция столкнулась с сопротивлением: на первом этаже около 70 человек выстроились в цепочку вокруг трех десятков мигрантов, скандируя «документы, документы!». Африканские мигранты, в основном молодые мужчины из Эритреи, Судана и Западной Африки занимают территорию университета с 30 января по приглашению группы поддержки и первоначальной согласованности с его руководством.
Этой весной университет Париж-8 был подвержен двойной оккупации в течение нескольких недель: мигрантов и бастующих против образовательной реформы студентов. Как сообщалось ранее, в мае власти Парижа приступили к активной ликвидации стихийных лагерей мигрантов. ИА REGNUM
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