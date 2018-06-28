В Карелии задержали Юрия Дмитриева
07:05 28.06.2018 Источник: РБК
В республике Карелия сотрудники полиции задержали руководителя республиканского отделения правозащитной организации «Мемориал», историка Юрия Дмитриева. О задержании Дмитриева в городе Олонец (республика Карелия) РБК сообщил его адвокат Виктор Ануфриев, узнавший о случившемся от дочери ученого Екатерины Клодт.
Клодт сообщила, что Дмитриев ехал в Свирский монастырь. В городе Олонец его остановил сотрудник ДПС, который сообщил, что на Дмитриева есть ориентировка, что на него заведено уголовное дело. После этого правозащитника отправили в изолятор временного содержания.
Клодт также опровергла информацию некоторых СМИ о том, что Дмитриев намеревался уехать в Польшу.
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