Кремль и Белый дом выбрали Хельсинки для проведения саммита Путина и Трампа - ТВ
14:00 28.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в столице Финляндии Хельсинки. Об этом сообщил в четверг телеканал "Фокс ньюс" со ссылкой на источник.
"Мы только что узнали, что столица Финляндии Хельсинки станет местом запланированного саммита между президентом Трампом и Владимиром Путиным, - передает телеканал. - Источник сообщил "Фокс ньюс", что время встречи будет объявлено позднее сегодня".
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что, вероятно, он встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным во время своей поездки в Европу. Трамп также заявил, что встреча может состояться после саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля, и назвал возможным местом его проведения Хельсинки. В ходе саммита Трамп планирует обсудить с президентом РФ Украину и Сирию.
Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали время и место проведения встречи лидеров двух стран. По его словам, подробности будут объявлены 28 июня.
Новости
- 09:00 28.06.2018
- Военные сообщили о возможной провокации в Идлибе
- 22:31 26.06.2018
- США пугают Турцию санкциями за покупку у России С-400
- 18:28 26.06.2018
- США наращивают военные поставки Украине и Грузии
- 16:32 26.06.2018
- Вице-адмирал Александр Моисеев назначен командующим Черноморским флотом
- 11:00 26.06.2018
- ВС США в Афганистане вооружат винтовками для пейнтбола
- 17:12 25.06.2018
- Корабль Северного флота спас в Баренцевом море байдарочника
- 12:05 25.06.2018
- США не смогут помешать России захватить Прибалтику - WP
- 11:00 25.06.2018
- Су-34 назвали лучшим ударным истребителем в мире
- 10:05 25.06.2018
- В Китае испытали стратегические крылатые ракеты
- 10:00 25.06.2018
- Боевики атаковали южную зону деэскалации в Сирии, наступление отражено
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать