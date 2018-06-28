Кремль и Белый дом выбрали Хельсинки для проведения саммита Путина и Трампа - ТВ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча президентов РФ и СШАсостоится в столице Финляндии Хельсинки. Об этом сообщил в четверг телеканал "Фокс ньюс" со ссылкой на источник."Мы только что узнали, что столица Финляндии Хельсинки станет местом запланированного саммита между президентом Трампом и Владимиром Путиным, - передает телеканал. - Источник сообщил "Фокс ньюс", что время встречи будет объявлено позднее сегодня".Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что, вероятно, он встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным во время своей поездки в Европу. Трамп также заявил, что встреча может состояться после саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля, и назвал возможным местом его проведения Хельсинки. В ходе саммита Трамп планирует обсудить с президентом РФ Украину и Сирию.Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали время и место проведения встречи лидеров двух стран. По его словам, подробности будут объявлены 28 июня.