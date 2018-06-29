ЮНЕСКО ждет от России объяснений относительно строительства курортов в Сочи

10:00 Источник: Коммерсант.ru

Вчера на 42-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО принято жесткое заявление об угрозе объекту «Западный Кавказ». Международная организация выразила обеспокоенность планами российских компаний по строительству горно-туристической инфраструктуры на территории Сочинского национального парка и Сочинского заказника.

В ЮНЕСКО потребовали от России до 1 февраля 2019 года представить детальный отчет об этой ситуации. Если подтвердится, что строительство может нанести вред природе, «Западный Кавказ» переведут в список объектов всемирного наследия под угрозой. Экологи считают, что таким образом ЮНЕСКО решило дать российскому правительству «последний шанс». Коммерсантъ