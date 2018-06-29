ЮНЕСКО ждет от России объяснений относительно строительства курортов в Сочи
10:00 29.06.2018 Источник: Коммерсант.ru
Вчера на 42-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО принято жесткое заявление об угрозе объекту «Западный Кавказ». Международная организация выразила обеспокоенность планами российских компаний по строительству горно-туристической инфраструктуры на территории Сочинского национального парка и Сочинского заказника.
В ЮНЕСКО потребовали от России до 1 февраля 2019 года представить детальный отчет об этой ситуации. Если подтвердится, что строительство может нанести вред природе, «Западный Кавказ» переведут в список объектов всемирного наследия под угрозой. Экологи считают, что таким образом ЮНЕСКО решило дать российскому правительству «последний шанс». Коммерсантъ
Новости
- 10:05 29.06.2018
- Ракета "Булава" принята на вооружение - источник
- 09:32 29.06.2018
- Нападающий "Спартака" арестован на Ибице за драку - СМИ
- 09:20 29.06.2018
- В Иркутске загорелся теплоход с пассажирами на борту
- 09:05 29.06.2018
- Трамп предлагал Макрону выгодную торговую сделку за выход Франции из ЕС - WP
- 09:00 29.06.2018
- Олег Навальный вышел на свободу
- 08:43 29.06.2018
- Генерал ВВС США рассказал о планах по борьбе с российскими С-400
- 08:36 29.06.2018
- Голодец: после ЧМ-2018 стадионы будут использоваться для развития детского спорта
- 08:21 29.06.2018
- ЕС призвал Россию взять ответственность за крушение Boeing MH17 над Донбассом
- 08:12 29.06.2018
- Европейский университет проиграл суд с Рособрнадзором
- 07:58 29.06.2018
- США: в результате нападения на редакцию газеты Capital погибли пять человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать