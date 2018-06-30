В Германии могут появиться специальные "сборочные центры" для мигрантов

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена разместить мигрантов, которые были зарегистрированы в других странах ЕС, но перебрались в ФРГ, в специальных "сборочных центрах". Об этом сообщило в субботу агентство ДПА со ссылкой на письмо главы правительства, направленное руководителям партий, входящих в коалицию (блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии), и их фракций в парламенте. В нем Меркель представила результаты переговоров на саммите ЕС, посвященных вопросам ограничения миграции.

Как отмечается в документе, как минимум 14 стран ЕС заверили канцлера в готовности поддержать ее миграционную политику и участвовать в усилиях по скорейшему возвращению беженцев в страны, где они были зарегистрированы. Накануне вечером Меркель провела отдельные телефонные разговоры с лидерами коалиционных партий.