В Германии могут появиться специальные "сборочные центры" для мигрантов
13:30 30.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Ангела Меркель намерена разместить мигрантов, которые были зарегистрированы в других странах ЕС, но перебрались в ФРГ, в специальных "сборочных центрах". Об этом сообщило в субботу агентство ДПА со ссылкой на письмо главы правительства, направленное руководителям партий, входящих в коалицию (блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии), и их фракций в парламенте. В нем Меркель представила результаты переговоров на саммите ЕС, посвященных вопросам ограничения миграции.
Как отмечается в документе, как минимум 14 стран ЕС заверили канцлера в готовности поддержать ее миграционную политику и участвовать в усилиях по скорейшему возвращению беженцев в страны, где они были зарегистрированы. Накануне вечером Меркель провела отдельные телефонные разговоры с лидерами коалиционных партий.
Новости
- 13:10 30.06.2018
- Путин потребовал упорядочить получение подарков некоторым категориям чиновников
- 12:15 30.06.2018
- Черчесов: Испанцы играют в понятный нам футбол
- 11:48 30.06.2018
- В Чехии строят центр обработки данных со спутников НАТО
- 10:55 30.06.2018
- Из-за надвигающейся непогоды фан-зона на Воробьевых горах будет временно закрыта
- 10:38 30.06.2018
- В Пермском крае коммунальщики берут плату за "утилизацию" дождевой воды
- 10:20 30.06.2018
- XXI век "обрел" свой список величайших песен
- 10:00 30.06.2018
- ЧМ-2018. Болельщики из Германии массово сдают билеты на игры плей-офф и едут домой
- 09:40 30.06.2018
- Пентагон изучает вопрос вывода войск США из Германии с финансовой стороны
- 09:20 30.06.2018
- Трамп хочет поговорить с Путиным насчет Украины, Сирии и выборов
- 09:00 30.06.2018
- В Москве в воскресенье может пойти град
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать