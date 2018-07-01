В Москве сегодня пройдут дожди с грозой и градом

09:05 Регион: Москва, Россия Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Дожди, гроза, град и до 27 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 1 июля. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния активного атмосферного фронта. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, местами сильные. Местами прогремят грозы, возможен град. Максимальная температура воздуха в Москве 24-26 градусов тепла, по области плюс 22-27 градусов. Ветер южный 5-10 м/с, местами с порывами 12-15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 740 мм ртутного столба, что ниже нормального», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что погода для метеозависимых людей столичного региона в последнее время была внешним нагрузочным фактором. Особенно тяжело приходилось людям с различными патологиями сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 1 июля ожидается незначительное ослабление жары, пройдут дожди с усилением ветра и грозовыми явлениями, содержание кислорода в воздухе по-прежнему будет ниже климатических значений, что сохраняет вероятность негативного влияния на самочувствие метеочувствительных людей, страдающих хронической кислородной недостаточностью. Тяжело переносят такую погоду лица с эндокринными заболеваниями, вегетативной дисфункцией, нарушениями механизмов терморегуляции, которая часто отмечается у детей и для которых такая погода является часто причиной простудных заболеваний и повышения температуры.