Россия инициировала спор с США из-за пошлин на сталь и алюминий - ВТО

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой о проведении консультаций с США о пошлинах на сталь и алюминий, введенных Вашингтоном, сообщила в понедельник пресс-служба ВТО, пояснив, что такой запрос означает официальное инициирование торгового спора."Российская Федерация запросила в ВТО консультации по спору с США, касающемуся американских пошлин на определенную импортируемую продукцию из стали и алюминия, - говорится в сообщении. - Эта просьба была распространена 2 июля среди членов ВТО".