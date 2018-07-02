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Россия инициировала спор с США из-за пошлин на сталь и алюминий - ВТО

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21:20 02.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой о проведении консультаций с США о пошлинах на сталь и алюминий, введенных Вашингтоном, сообщила в понедельник пресс-служба ВТО, пояснив, что такой запрос означает официальное инициирование торгового спора.

"Российская Федерация запросила в ВТО консультации по спору с США, касающемуся американских пошлин на определенную импортируемую продукцию из стали и алюминия, - говорится в сообщении. - Эта просьба была распространена 2 июля среди членов ВТО".

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