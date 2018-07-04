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Новости

Трамп предложил Европе сделку по пошлинам на автомобили

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21:47 04.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп готов отказаться от угроз касательно введения пошлин на импортируемые из стран Евросоюза автомобили, если ЕС ликвидирует импортные тарифы на американские машины. Об этом в среду заявил посол США в ФРГ Ричард Гренелл.

Как сообщает агентство Рейтер, данное заявление представитель Вашингтона сделал на встрече, которая состоялась в американском посольстве в Берлине с руководителями автомобилестроительных концернов Daimler ("Даймлер"), Volkswagen ("Фольксваген") и BMW (БМВ).

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