В НАТО опасаются, что Трамп может о чем-то договориться с Путиным в обход альянса

09:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальные лица НАТО беспокоятся, что президент США Дональд Трамп во время предстоящей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным может предпринять шаги, нескоординированные с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил координатор правящей коалиции ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер, передает агентство Рейтер.

По его словам, члены НАТО участия в планировании саммита в Хельсинки не приняли. "В альянсе серьезно озабочены тем, каких договоренностей могут достичь Трамп и Путин", - заявил он в интервью изданиям медийной группы Funke ("Функе"), опубликованном в субботу.