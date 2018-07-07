В НАТО опасаются, что Трамп может о чем-то договориться с Путиным в обход альянса
09:44 07.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальные лица НАТО беспокоятся, что президент США Дональд Трамп во время предстоящей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным может предпринять шаги, нескоординированные с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил координатор правящей коалиции ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер, передает агентство Рейтер.
По его словам, члены НАТО участия в планировании саммита в Хельсинки не приняли. "В альянсе серьезно озабочены тем, каких договоренностей могут достичь Трамп и Путин", - заявил он в интервью изданиям медийной группы Funke ("Функе"), опубликованном в субботу.
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