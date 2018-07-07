Трамп предрек скорое банкротство двум ведущим американским СМИ

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп высказал в субботу мнение, что две ведущие газеты страны - "Нью-Йорк таймс" и "Вашингтон пост" - прекратят существование "через 7 лет", поскольку распространяют, по его убеждению, вымышленные новости.

"Социальная сеть "Твиттер" избавляется от фальшивых аккаунтов рекордными темпами. Будет ли это включать и аккаунты распространяющей ложные новости газеты "Нью-Йорк таймс", а также выступающей в качестве пропагандистской машины компании "Амазон" газеты "Вашингтон пост", которая постоянно ссылается на несуществующие, по моему мнению, анонимные источники. Они обе обанкротятся через 7 лет!" - написал он на своей странице в "Твиттере".