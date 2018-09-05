Лавров: Вряд ли Украина до выборов сможет изменить деструктивную линию по подрыву Минских соглашений

10:35 Регион: СНГ Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев до выборов вряд ли сможет изменить деструктивную линию по подрыву Минских договоренностей. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО (У) МИД РФ.

"Едва ли до выборов на Украине киевские власти смогут изменить свою полностью деструктивную линию на саботаж и подрыв всего того, о чем договорились лидеры России, Германии, Франции и Украины в феврале 2015 года", - сказал Лавров.