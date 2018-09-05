Глава МИД РФ заявил, что конфронтация с США нарастает

23:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфронтация и напряженность нарастают в отношениях России и США, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Если брать накал политических страстей, риторики, которые выходят за рамки того, что считалось дипломатическими приличиями совсем недавно, то да, конфронтация и напряженность нарастают", - сказал он.