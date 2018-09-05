В китайском аэропорту столкнулись два самолета

11:37 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два самолета внутренних авиалиний столкнулись во время руления в аэропорту Лукоу китайского города Нанкин (восточная провинция Цзянсу). Как сообщает Центральное телевидение Китая, инцидент произошел в среду ночью.

Самолет А320 авиакомпании Capital Airlines, приземлившийся в Нанкине после перелета из города Ханьчжун (провинция Шэньси), во время руления повредил левым крылом обшивку носовой части стоявшего без движения самолета авиакомпании China Eastern Airlines А319. В результате инцидента никто из пассажиров и сотрудников аэропорта не пострадал, однако оба самолета получили серьезные повреждения.

О причинах столкновения информации не поступало, ведется расследование произошедшего.