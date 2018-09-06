Названа примерная сумма штрафа за неприем на работу лиц предпенсионного возраста

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста или их необоснованное увольнение будет караться уголовной ответственностью в виде штрафа до 200 тыс. рублей или обязательных работ на срок до 360 часов. Соответствующий проект поправок в Уголовный кодекс (УК) РФ внесен в четверг в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.

Как следует из документа, текст которого размещен в думской электронной базе данных, УК предлагается дополнить новой статьей "Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста". Согласно ей, такие действия будут наказываться "штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов". Оговаривается, что в данном случае под предпенсионным возрастом "понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости".