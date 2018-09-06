Названа примерная сумма штрафа за неприем на работу лиц предпенсионного возраста
19:15 06.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста или их необоснованное увольнение будет караться уголовной ответственностью в виде штрафа до 200 тыс. рублей или обязательных работ на срок до 360 часов. Соответствующий проект поправок в Уголовный кодекс (УК) РФ внесен в четверг в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.
Как следует из документа, текст которого размещен в думской электронной базе данных, УК предлагается дополнить новой статьей "Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста". Согласно ей, такие действия будут наказываться "штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов". Оговаривается, что в данном случае под предпенсионным возрастом "понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости".
Новости
- 19:30 06.09.2018
- СНБО Украины решил усилить военное присутствие в Азовском море
- 13:27 06.09.2018
- Меркель обсудила ситуацию в Идлибе с Путиным и Эрдоганом
- 12:45 06.09.2018
- Облик двигателя ПД-35 уже определен, идут расчеты его параметров
- 12:25 06.09.2018
- Reuters: Франция готова ударить по Сирии в случае применения химоружия в Идлибе
- 12:00 06.09.2018
- Создание двигателя большой тяги ПД-35 планируют завершить в 2025 году
- 07:00 06.09.2018
- СМИ: Путин посетит военные учения "Восток-2018"
- 14:30 05.09.2018
- Российские Су-34 уничтожили цех "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе
- 12:51 05.09.2018
- МИД: Россия в борьбе с терроризмом в Сирии действует точечно
- 07:10 05.09.2018
- Портал: Атомная подлодка ВМС США с "Томагавками" вошла в Средиземное море
- 07:00 05.09.2018
- Помпео: Трамп попытался напомнить России о ее обязательстве по Сирии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать