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Новости

Погода в Москве: Сентябрьское лето продолжается

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09:00 09.09.2018

Область повышенного атмосферного давления сохранится в атмосфере над столичным регионом, поэтому грядущий выходной день снова порадует жителей и гостей столицы солнечным днём и летним теплом с показателями термометров на 5-6 градусов выше климатической нормы.

В Москве сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем в столице +23…+25°, в Подмосковье +21…+26°. Ветер восточный 1-6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм рт. ст., это выше нормы, - сообщает сайт "Метеовести"

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