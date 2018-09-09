Погода в Москве: Сентябрьское лето продолжается

09:00

Область повышенного атмосферного давления сохранится в атмосфере над столичным регионом, поэтому грядущий выходной день снова порадует жителей и гостей столицы солнечным днём и летним теплом с показателями термометров на 5-6 градусов выше климатической нормы.



