Пентагон: В районе Дейр-эз-Зора у нас нет фосфорных бомб

07:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США в настоящее время не получало сведений об использовании фосфорных боеприпасов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 8 сентября. Об этом корр. ТАСС в воскресенье заявил официальный представитель оборонного ведомства Шон Робертсон.

"В настоящее время мы не получали никаких сообщений об использовании фосфорных боеприпасов", - заявил он. На просьбу прокомментировать заявления Минобороны РФ о применении фосфорных боеприпасов американской авиацией 8 сентября при нанесении ударов по населенному пункту Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор Робертсон сказал, что "ни одна из воинских частей в том районе не оснащена фосфорными боеприпасами".