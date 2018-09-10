Пентагон: В районе Дейр-эз-Зора у нас нет фосфорных бомб
07:12 10.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство обороны США в настоящее время не получало сведений об использовании фосфорных боеприпасов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 8 сентября. Об этом корр. ТАСС в воскресенье заявил официальный представитель оборонного ведомства Шон Робертсон.
"В настоящее время мы не получали никаких сообщений об использовании фосфорных боеприпасов", - заявил он. На просьбу прокомментировать заявления Минобороны РФ о применении фосфорных боеприпасов американской авиацией 8 сентября при нанесении ударов по населенному пункту Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор Робертсон сказал, что "ни одна из воинских частей в том районе не оснащена фосфорными боеприпасами".
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