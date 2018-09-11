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Федерация бокса России предложила площадку для боя Навального и Золотова

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17:00 11.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Федерация бокса России готова предоставить площадку для боя Навального и Золотова. Оппозиционеру предлагают помощь профессионального тренера.

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» генеральный секретарь спортивной организации Умар Кремлёв, поединок может пройти в столичном Центре прогресса бокса.

По мнению Кремлёва, бокс – это наиболее подходящий вид спорта для решения спора.

«Боксёрский ринг — это территория справедливости, место, где в честной схватке всегда побеждает сильнейший. Вместе с этим в боксе существуют чёткие правила и порядки, своя культура. На мой взгляд, именно этот вид единоборств должным образом сможет продемонстрировать должную сатисфакцию».

Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на поединок после того, как оппозиционер опубликовал расследование о деятельности ведомства.

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