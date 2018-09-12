Франция: Ришар Ферран избран новым председателем Нацсобрания
20:30 12.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Видный французский политик Ришар Ферран избран на пост председателя Национального собрания Франции. Голосование по выбору нового спикера нижней палаты французского парламента состоялось в среду в Бурбонском дворце.
Ферран был официально выдвинут на этот пост от возглавляемой им парламентской фракции партии "Республика на марше", представители которой занимают в нижней палате парламента 312 мест из 577.
Вопрос о выборах нового спикера Нацсобрания встал после того, как бывший председатель нижней палаты парламента Франсуа де Рюжи был назначен министром экологического перехода после ухода с этой должности Николя Юло.
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