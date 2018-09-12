Франция: Ришар Ферран избран новым председателем Нацсобрания

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Видный французский политик Ришар Ферран избран на пост председателя Национального собрания Франции. Голосование по выбору нового спикера нижней палаты французского парламента состоялось в среду в Бурбонском дворце.

Ферран был официально выдвинут на этот пост от возглавляемой им парламентской фракции партии "Республика на марше", представители которой занимают в нижней палате парламента 312 мест из 577.

Вопрос о выборах нового спикера Нацсобрания встал после того, как бывший председатель нижней палаты парламента Франсуа де Рюжи был назначен министром экологического перехода после ухода с этой должности Николя Юло.







