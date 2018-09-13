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Кабмин непризнанного Косова принял решение создать полноценную армию - ТВ

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17:40 13.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство самопровозглашенной республики Косово утвердило формирование полноценной армии на основе сил безопасности. Об этом сообщил в четверг канал RTK2.

По его информации, кабмин принял три законопроекта, согласно которым косовские силы безопасности реструктурируют в министерство обороны. Как заявил премьер Косова Рамуш Харадинай, "правительство проголосовало сегодня за свои силы обороны, то есть за армию Косова". По его словам, "пришло время, чтобы это случилось, консультации по этому вопросу с иностранными партнерами продолжаются".

В записи, размещенной в "Фейсбуке", Харадинай подчеркнул, что армия Косова будет создана по "стандартам НАТО", она будет профессиональной и включать представителей различных этнических групп.

В то же время президент Косова Хашим Тачи заявил, что решение было принято "в неподходящее время".

Создание в полноценной армии Косова является одним из основных предвыборных обещаний Харадиная. Ранее он заявлял, что реформирование сил безопасности состоится в марте 2018 года. Этот пункт был включен в программу правительства Косово на 2017-2021 гг.

Соединенные Штаты ранее поддержали стремление непризнанного Косова создать армию вопреки резолюции Совета Безопасности ООН 1244, принятой 10 июня 1999 г. Однако Вашингтон настаивал, чтобы это решение было принято путем внесения поправок в конституцию. В свою очередь Россия предостерегала, что создание армии Косова повлечет за собой опасные последствия в крае, где ситуация и без того постоянно деградирует.

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