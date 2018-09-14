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В обшивке корабля "Союз МС-09" обнаружены новые следы работы дрелью - источник

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09:00 14.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты нашли новые следы работы дрелью в обшивке российского пилотируемого корабля "Союз МС-09", дыра в котором привела к падению давления на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Давление на МКС упало 30 августа. Утечку нашли внутри пристыкованного к станции "Союза" - воздух уходил через отверстие диаметром 2 мм в шпангоуте бытового отсека корабля. Спустя несколько дней специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен.

"Следы от сверла есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи и установлена в 15 мм от герметичного корпуса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, прежде чем заделать "течь" в "Союзе", космонавты провели фото- и видеосъемку отверстия с помощью эндоскопа. "В ходе анализа на этих снимках были обнаружены следы работы сверлом и на противометеоритном экране за дырой - тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту", - уточнил источник.

По словам другого источника в ракетно-космической отрасли, установка негерметичной противометеоритной защиты - "предпоследний этап сборки корабля, далее "Союз" отправляют в цех окончательной сборки". "Когда "Союз МС-09" только привезли в цех окончательной сборки, он был детально сфотографирован, и никакого отверстия, а также следов от касаний сверла на обшивке изнутри отсека не было - корабль просверлили позже, полностью собранным", - сказал источник. Он добавил, что сам экран противометеоритной защиты также фотографировался перед монтажом и был "чистым".

Собеседник агентства отметил, что в цехе окончательной сборки корабль находится около двух недель, затем отправляется на 90 дней на контрольно-испытательный стенд (КИС), "причем в КИС фотофиксация не предусмотрена". "Таким образом, корабль могли просверлить на самом последним этапе работ в цехе финальной сборки или в КИС", - пояснил источник.

Он назвал маловероятными версии повреждения "Союза" во время его транспортировки по железной дороге на Байконур или на самом космодроме.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источниками информации.

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