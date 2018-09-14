Россия провела пуски "ракет-невидимок" на учениях "Восток-2018"
10:20 14.09.2018
На учениях "Восток-2018" Россия провела пуски огибающих рельеф "ракет-невидимок". На полигоне Телемба в Бурятии российским военным была поставлена задача отразить пуски ракет с очень низкой радиозаметностью. Крылатые ракеты способны огибать рельеф и превосходят все известные иностранные аналоги, но подразделения ПВО с поставленной задачей справились, сообщил начальник 76-й дивизии ПВО Сергей Тихонов еженедельнику "Звезда".
После ракетного нападения условного противника в Центр боевого применения начала стекаться вся информация. Некоторые подразделения сбили не только ракеты, но и самолёты-носители до запуска. Бороться пришлось не только с крылатыми, но и с баллистическими тренировочными ракетами. Очень скоро в Центре поняли, что уничтожили 100 процентов целей.
Учения "Восток-2018", которые проходят на полигонах Сибири и Дальнего Востока России, посетил российский президент Владимир Путин. Life.ru
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