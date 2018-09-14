0
0
135
Новости

Россия провела пуски "ракет-невидимок" на учениях "Восток-2018"

Добавить в избранное

10:20 14.09.2018

На учениях "Восток-2018" Россия провела пуски огибающих рельеф "ракет-невидимок". На полигоне Телемба в Бурятии российским военным была поставлена задача отразить пуски ракет с очень низкой радиозаметностью. Крылатые ракеты способны огибать рельеф и превосходят все известные иностранные аналоги, но подразделения ПВО с поставленной задачей справились, сообщил начальник 76-й дивизии ПВО Сергей Тихонов еженедельнику "Звезда".

После ракетного нападения условного противника в Центр боевого применения начала стекаться вся информация. Некоторые подразделения сбили не только ракеты, но и самолёты-носители до запуска. Бороться пришлось не только с крылатыми, но и с баллистическими тренировочными ракетами. Очень скоро в Центре поняли, что уничтожили 100 процентов целей.

Учения "Восток-2018", которые проходят на полигонах Сибири и Дальнего Востока России, посетил российский президент Владимир Путин. Life.ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:20 14.09.2018
В США прошла церемония вручения Шнобелевских премий
0
28
11:05 14.09.2018
В Петербурге планируют ввести туристический сбор с 2020 года
0
69
11:00 14.09.2018
В отсутствии поставок воды с Украины в Крым виновата Россия - Климкин
0
76
10:32 14.09.2018
США затягивают процесс выдачи виз российским дипломатам - Антонов
0
110
10:05 14.09.2018
Апелляционный суд Швеции разрешил арест активов "Газпрома"
0
151
10:00 14.09.2018
Прилепин прокомментировал информацию о расформировании "его" батальона
0
152
09:32 14.09.2018
Израиль проведет "Евровидение" в Тель-Авиве
0
168
09:20 14.09.2018
Поклонская высказалась по поводу упразднения возглавляемой ею комиссии Госдумы
0
211
09:05 14.09.2018
США анонсировали жесткие санкции в отношении РФ из-за дела Скрипалей
0
221
09:00 14.09.2018
В обшивке корабля "Союз МС-09" обнаружены новые следы работы дрелью - источник
0
227

Возврат к списку