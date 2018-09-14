Поездки представителей Кремля в регионы РФ не связаны с результатами выборов - Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поездки представителей администрации президента РФ в регионы происходят на постоянной основе и не связаны с результатами выборов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что администрация президента направила своих специалистов в регионы, где губернаторы не смогли победить в первом туре выборов 9 сентября."Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Только скажу, что в администрации президента есть управление по внутренней политике, оно взаимодействует, работает с регионами. В рамках этой практики идут постоянные контакты и постоянные поездки, поэтому ничего в этом такого экстраординарного нет", - сказал он.