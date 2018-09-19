Руководство Палестины поддерживает Россию в вопросе легитимности крымского референдума
10:00 19.09.2018 Источник: Известия
Палестинское руководство поддерживает Россию в вопросе легитимности прошедшего в начале 2014 года на Крымском полуострове референдума. Об этом «Известиям» заявил посол Государства Палестина в России Абдель Хафиз Нофаль. Он подчеркнул, что право народов на самоопределение является неотъемлемым для всех без исключения. В свою очередь, о взаимопонимании России и Палестины по статусу полуострова «Известиям» сообщил и постоянный представитель Республики Крым при президенте Георгий Мурадов.
Отвечая на вопрос «Известий» об отношении палестинских властей к статусу Крыма и результатам проведенного там референдума, Абдель Хафиз Нофаль заявил, что жители полуострова имели полное право таким образом выразить свою волю.
— Наша позиция по этой теме достаточно четкая. Мы прекрасно понимаем, что произошло в Крыму, и мы подтверждаем нашу позицию поддержать действия России по этому вопросу. Мы выступаем за наше право на самоопределение и считаем, что и любой другой народ имеет такое право, — заявил палестинский посол.
Дипломат добавил, что официальное признание может последовать в результате обсуждения насущных вопросов на двусторонней основе, отметив, что Крымский полуостров неоднократно посещали палестинские делегации. А у крымчан и палестинцев есть четкие намерения продолжать эти контакты, подчеркнул он.
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