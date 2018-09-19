ЦИК рекомендует признать недействительными итоги выборов губернатора Приморья

11:23 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центризбирком России предлагает избиркому Приморского края признать результаты выборов губернатора недействительными. Об этом заявила в среду председатель ЦИК РФ"В сложившейся ситуации на основании целого ряда факторов, которые мы тщательно проанализировали, мы предлагаем рекомендовать избирательной комиссии Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными", - сказала она.