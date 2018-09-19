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ЦИК рекомендует признать недействительными итоги выборов губернатора Приморья

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11:23 19.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центризбирком России предлагает избиркому Приморского края признать результаты выборов губернатора недействительными. Об этом заявила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"В сложившейся ситуации на основании целого ряда факторов, которые мы тщательно проанализировали, мы предлагаем рекомендовать избирательной комиссии Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными", - сказала она.

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