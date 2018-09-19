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Новости

В России с 1 января вырастет МРОТ

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17:40 19.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 11280 рублей с 1 января. Речь идёт о стопроцентной величине от прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал текущего года.

Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова сегодня на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Напомним, с 1 января 2018 года МРОТ установлен в размере 9489 рублей в месяц. В феврале Госдума приняла президентский закон о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Говорит Москва

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