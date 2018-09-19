В МИД РФ рассказали о попытках США подчинить комитет СБ ООН по санкциям против КНДР
18:20 19.09.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попытки Вашингтона поставить под свой контроль комитет 1718 Совета Безопасности ООН по выполнению санкций против Пхеньяна вызывают у Москвы сожаление. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.
Как напомнили в министерстве, 17 сентября постпред США при ООН Никки Хейли обвинила Россию в систематическом нарушении режима международных санкций в отношении КНДР. "По словам Хейли, РФ по всем направлениям работает на подрыв режима санкций. В частности, она в очередной раз сетовала на то, что Россия не позволила санкционному комитету 1718 по КНДР запретить поставки в эту страну до конца 2018 года нефтепродуктов, чего так добиваются американцы, ссылаясь на свои произвольные оценки объемов якобы имевшего место контрабандного ввоза данной продукции в КНДР. Стоит лишь отметить, что заключения о превышении Пхеньяном квоты текущего года на нефтепродукты в Вашингтоне строят методом "математического моделирования", то есть, как обычно, не утруждают себя какими-либо убедительными доказательствами", - указали на Смоленской площади.
"Вызывает глубокое сожаление, что в период своего сентябрьского председательства в СБ ООН американцы активизировали попытки поставить под свой контроль как сам Совет, так и его вспомогательные органы, включая комитет 1718, - подчеркнули в МИД РФ. - Эта опасная тенденция отражает общий курс США на слом норм межгосударственного общения в целях выстраивания такой "основывающейся на правилах" международной системы, в которой эти самые "правила" определяет только Вашингтон".
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