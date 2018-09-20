Лайки и репосты без экстремистского мотива не могут быть поводом для возбуждения дел - ВС РФ
11:01 20.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возбуждение уголовных дел по фактам размещения в интернете экстремистских материалов возможно лишь при установлении умысла возбудить ненависть или вражду. Такие разъяснения содержатся в постановлении пленума Верховного суда РФ.
Как сообщил журналистам после заседания пленума зампредседателя ВС РФ - председатель уголовной коллегии ВС РФ Владимир Давыдов, лайки и репосты не могут сами по себе быть поводом для возбуждения уголовного дела. "Вообще в УК РФ нет ответственности за лайки, репосты, есть ответственность за возбуждение вражды, ненависти и так далее. Сами эти факты, конечно, не должны быть криминальными. Даже если материал экстремистский, все равно нужно доказывать умысел", - сказал он.
Судья Верховного суда РФ Олег Зателепин сообщил, что в постановление пленума ВС введен новый пункт, в котором содержатся указания относительно законности судебной проверки. В нем подчеркивается, что суды должны проверять основания для возбуждения уголовного дела. При рассмотрении жалобы на постановление о возбуждении уголовного дела о преступлении экстремистской направленности суду необходимо тщательно проверять наличие не только повода, но и основания для возбуждения дела.
"Мы полагаем, что суды обладают достаточными полномочиями, чтобы не допустить незаконного возбуждения уголовных дел данной категории", - сказал Зателепин.
По его словам, размещение той или иной информации в телекоммуникационных сетях само по себе еще не является преступлением экстремистской направленности. "Для привлечения лица к ответственности по 282 ст. УК РФ необходимо в обязательном порядке установить, что лицо, привлекаемое к ответственности, осознавало свои действия, направленные против основ конституционного строя, и имело своей целью возбудить ненависть, вражду и унизить человеческое достоинство", - пояснил Зателепин.
Верховный суд РФ ожидает пересмотра уголовных дел об экстремизме, возбужденных по фактам лайков и репостов в социальных сетях. Об этом сообщил журналистам после заседания пленума заместитель председателя ВС РФ, председатель уголовной коллегии Верховного суда России Владимир Давыдов.
"Будут ли иметь наши разъяснения обратную силу? Конечно, потому что мы разъясняем по существу действующий закон", - сказал он.
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