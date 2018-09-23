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Новости

Эксперты рассказали, где находятся самые опасные города в мире

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09:30 23.09.2018 Источник: Газета.Ru

Эксперты исследовательского портала Numbeo составили список самых опасных городов мира.

В первую пятерку городов с наиболее высоким уровнем преступности в 2018 году вошли Сан-Педро-Сула (Гондурас), Каракас (Венесуэла), Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея), Форталеза (Бразилия) и Дурбан (ЮАР).

Москва и Санкт-Петербург занимают 144-е и 198-е места. Всего в рейтинге отмечено 327 городов.

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