Эксперты рассказали, где находятся самые опасные города в мире

09:30 Источник: Газета.Ru

Эксперты исследовательского портала Numbeo составили список самых опасных городов мира.

В первую пятерку городов с наиболее высоким уровнем преступности в 2018 году вошли Сан-Педро-Сула (Гондурас), Каракас (Венесуэла), Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея), Форталеза (Бразилия) и Дурбан (ЮАР).

Москва и Санкт-Петербург занимают 144-е и 198-е места. Всего в рейтинге отмечено 327 городов.